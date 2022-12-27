توقعات ببدء الحالة الممطرة التاسعة الخميس المقبل

توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن ليلة اليوم الثلاثاء ستشهد أمطارًا من خفيفة لغزيرة على المنطقة الشرقية ودول الخليج.

وأوضح الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الموجة الباردة تقترب من العاصمة الرياض مع رياح مثيرة للأتربة إلا أن يصرفها الله.

الحالة الممطرة التاسعة

ولفت إلى أنه من المتوقع انتهاء الحالة الممطرة الثامنة بدخول الموجة الباردة وننتظر الحالة الممطرة التاسعة من مساء الخميس المقبل.

أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه لحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف صادر عنه، إنه من المتوقع أن يبدأ تأثير الحالة مساء الخميس المقبل وتزداد شدتها الجمعة والسبت، وذلك بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواه، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، وعسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).

ويمتد تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (الرياض ، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى).

مناطق أخرى

في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية (متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول) من الأحد المقبل إلى الثلاثاء 3 / 1 / 2023م على المناطق المذكورة ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة (المدينة المنورة، بدر، ينبع، المهد، وادي الفرع، خيبر، العلا والحناكية)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية وقرية العليا)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر وطريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات وطبرجل)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، تبوك (تبوك، تيماء).