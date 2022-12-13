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مهمته حل قضايا الأمان والمضايقات

تويتر تعلن حل مجلس الثقة والأمان

2022-12-13 الساعة 10:23
تويتر تعلن حل مجلس الثقة والأمان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة تويتر حل مجلس الثقة والأمان الخاص بها، فيما رأى منتقدون أن تلك الخطوة تعتبر مثالاً آخر على تراجع ماسك عن الجهود المصممة لجعل موقع التواصل الاجتماعي مكاناً أكثر تحضرًا وأمانًا.

القرار الجديد

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه أعلنت تويتر القرار الجديد عبر بريد إلكتروني أرسل ليل الاثنين إلى أعضاء المجلس.

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وأوضحوا أن المجلس المنحل يتكون من عدة مجموعات استشارية تضم خبراء تطوعوا بوقتهم لمعالجة قضايا بالغة الأهمية على المنصة.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس المنحل بقضايا الأمان والمضايقات عبر الإنترنت، وحقوق الإنسان والرقمية، ومنع الانتحار والصحة العقلية، والاستغلال الجنسي للأطفال.

ويضم أعضاء المجموعة شخصيات من منظمة GLAAD ومؤسسة حقوق الإنسان و Samaritans والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

تسريح العمالة

يذكر أن شركة تويتر كانت فقدت ما يقرب من ثلثي موظفيها منذ أن تولى ماسك منصبه بها، بما في ذلك العديد من الموظفين الذين عملوا في مجال الثقة والأمان والمجالات ذات الصلة.

واستقال ثلاثة من أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، احتجاجًا على تغييرات المنصة الأخيرة، مستشهدين في بيان بأدلة قالوا إنها تظهر أن سلامة ورفاهية مستخدمي تويتر في تراجع.

مشاكل تويتر

وأصدر مالك المنصة الجديد تعليمات جديدة منذ استحواذه عليها شغلت العالم بأسره خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من أن يؤدي تسريح عدد كبير من الموظفين إلى زيادة الثغرات والأعطاب.

كما سجلت تويتر عدداً من المشكلات منها النظام الآلي لحقوق الملكية الفكرية الذي توقف فترة وجعل بعض المستخدمين ينشرون عدداً من المقاطع ذات الحقوق، وظلت على المنصة ساعات قبل إزالتها.

كذلك أبلغ عن قرصنة حسابات وبطء في عمل الموقع خصوصًا بالتفاعل مع المستخدمين.

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