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لطمأنة المعلنين

تويتر تمنع ظهور الإعلانات أعلى أو أسفل التغريدات

2022-12-09 الساعة 8:06
تويتر تمنع ظهور الإعلانات أعلى أو أسفل التغريدات
المواطن - فريق التحرير

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أرسلت شركة تويتر إلى المعلنين تُعلمهم أنها ستطرح في أقرب وقت من الأسبوع المقبل ضوابط جديدة الهدف منها تمكينهم من منع الإعلانات من الظهور أعلى أو أسفل التغريدات التي تحوي كلمات رئيسية معينة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز اليوم الجمعة.

لطمأنة المعلنين

من المعروف أن الضوابط الجديدة تُعدّ جزءًا من جهود تويتر لطمأنة المعلنين الذين سحبوا إعلاناتهم من المنصة منذ شرائها في أكتوبر الماضي من قبل الملياردير إيلون ماسك، وسط تقارير من مجموعات الحقوق المدنية أن خطاب الكراهية قد ارتفع منذ الاستحواذ وبعد إعادة الحسابات المعلقة أو المحظورة.

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ويكسب موقع تويتر ما يقرب من 90 في المئة من عائداته من بيع الإعلانات الرقمية. وقد نسب ماسك حديثًا الانخفاض الهائل في العائدات إلى منظمات الحقوق المدنية التي ضغطت على العلامات التجارية لإيقاف إعلاناتها على تويتر مؤقتًا.

خطة تويتر

وأفاد ممثل تويتر عبر مكالمة يوم الخميس مع مجموعة صناعة الإعلان أن المنصة تدرس إحضار مشرفين على المحتوى يُتعاقد معهم عن طريق جهات خارجية.

وأردف ممثل الشركة أن إحضار المشرفين سيسمح للمنصة بالاستثمار على نحو أكبر في الاعتدال للغات غير الإنجليزية.

وتأتي التعليقات بعد أن قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان الجديدة في تويتر، لرويترز إن المنصة ستعتمد بنسبة أكبر على الإشراف الآلي على المحتوى.

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