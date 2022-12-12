تويتر يضع علامات توثيق ذهبية للشركات

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بدأت شركة تويتر في وضع علامة التوثيق الذهبية لحسابات قطاع الأعمال.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، قد قال في تغريدة إن موقع التواصل الاجتماعي سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء ، وذلك بعد أن أوقف طرح علامة التوثيق الزرقاء.
وأفاد ماسك في تغريدة، علامة توثيق ذهبية للشركات ورمادية للحكومات وزرقاء للأفراد، سواء كانوا مشاهير أم لا. وقال ماسك إنه سيتم التحقق يدويًا من كافة الحسابات الموثقة قبل تفعيل العلامة.
واسترسل في تغريدة أخرى: يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المنظمة، مشيرًا إلى أنه سيقدم شرحًا أكثر تفصيلاً .
وكانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.