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بسبب مشاركة معلومات خاصة

تويتر يعلق حسابات لصحفيين دون سابق إنذار

2022-12-16 الساعة 8:50
تويتر يعلق حسابات لصحفيين دون سابق إنذار
المواطن - فريق التحرير

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عُلقت عدة حسابات لصحفيين على موقع التدوينات القصيرة تويتر، دون سابق إنذار، في الوقت الذي كان يعدْ فيه مالك المنصة الاجتماعية إيلون ماسك بجعل تويتر ملاذًا لحرية التعبير والرأي.

سبب تعليق الحسابات

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الحسابات التي جرى تعليقها تهم صحفيين يعملون في نيويورك تايمز وواشنطن بوست وسي إن إن وماشابل.

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ولم يشرح الموقع للصحفيين سبب تعليق الحسابات، لكن ماسك اتهمهم بشكل غير مباشر بمشاركة معلومات خاصة حول مكان وجوده.

وأفاد ماسك، في تغريدة على حسابه في تويتر: “تنطبق نفس القواعد على الصحفيين كما تنطبق على أي شخص آخر”.

انتهاك السلامة البدنية

وأردف: سيتم تعليق أي حساب ينشر معلومات حول مكان وجود أي شخص، لأن الأمر يعد انتهاكًا للسلامة البدنية”.

وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحفيين عقب قرار ماسك، الأربعاء، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور.

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