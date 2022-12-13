تيك توكر يوزع أموالًا على عمال المطاعم ولقطات لردة فعلهم

وثق مقطع فيديو متداول لقطات مصورة لقيام تيك توكر أمريكي بالذهاب لأقرب مطعم أو أقرب محل، ويعطي كل الموظفين مبلغًا كبيرًا هدية لهم.

التفاصيل

وفي التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو شخصًا يقترب من الموظفين في المطعم ثم ينادي عليهم ويقوم بإخراج أموال كثيرة ويبدأ في توزيعها على العاملين واحدًا تلو الآخر.

وبحسب الفيديو، سادت حالة من الفرحة العارمة في قلوب العاملين الذين صرخوا تعبيرًا عن فرحتهم بهذا الموقف.