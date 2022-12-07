تيك توك يتسبب في فصل موظف ومعلقون: وقت العمل للعمل

كشف المواطن أحمد الشمراني تفاصيل فصله من الشركة، التي يعمل بها بسبب تصويره مقاطع تيك توك في وقت الدوام وداخل مقر الشركة.

صاحب تفاعل تيك توك

وقال الشمراني في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على “روتانا خليجية”: إنه من المتفاعلين على التيك توك ولديه متابعون، ولذلك كان أمرًا طبيعيًّا له نشر مقاطع فيديو، لكنه كان حريصًا على عدم ظهور اسم الشركة أو أي شيء يخصها.

وتابع أنه نشر أكثر من مقطع وطلعت إكسبلور وشاهدها عدد من المتابعين، ليتفاجأ بالاستغناء عنه وفصله دون سابق إنذار.

فعل مخالف

فيما توالت تعليقات المواطنين الذين وصفوا ما قام به بالخطأ والمخالف؛ لأنه تم وقت دوام العمل، بينما رأى آخرون ضرورة إنذاره للتنبيه ومن ثم فصله في حال تكرار هذا الخطأ.

من جهة أخرى رجّح البعض سبب فصله بوجود مدير أجنبي في الشركة التي يعمل بها.

وتوجهت أغلب الآراء للوم الموظف؛ كونه لم ينتظر عودته للمنزل لتصوير ما يشاء وأنه استغل وقت العمل في الترويج لصفحته على التيك توك.