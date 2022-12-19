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يمتلك إمبراطورية من العقارات

ثروة ليونيل ميسي في 2022 تصل 620 مليون دولار

2022-12-19 الساعة 6:42
ثروة ليونيل ميسي في 2022 تصل 620 مليون دولار
المواطن- فريق التحرير

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تحقق بالأمس حلم قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بنيل لقب بطولة كأس العالم، بعد رحلة استمرت نحو 20 عامًا في الملاعب حقق خلالها جميع الألقاب الممكن تحقيقها وحطم العديد من الأرقام القياسية.

ويحتل ليونيل ميسي المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا، وفقًا لتصنيف مجلة فوربس، إذ يبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار أمريكي.

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وبحسب وكالة روسيا اليوم، فقد جنى ميسي 75 مليون دولار من خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار بعيدًا عن الرياضة من خلال الإعلانات والمزيد.

ثروة ليونيل ميسي في 2022

ثروة ليونيل ميسي في 2022

ووفقًا للتقارير، تبلغ ثروة ليونيل ميسي أكثر من 620 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وفقًا لما ذكرته موقع إنسايدر.

وعلى الرغم من تراجع أجر ميسي بعد مغادرة برشلونة عام 2021 بنحو 22 مليون دولار، فإن ما يجنيه زاد من خلال الإعلان والوسائل الأخرى، إذ يعلن ميسي للعديد من العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك Adidas وPepsi وLay’s.

ويتعادل ليونيل ميسي مع كابتن منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأرباح خارج البساط الأخضر بواقع 55 مليون دولار لكل منهما.

وقدمت فوربس قائمة أفضل 10 لاعبين، حيث أصبح ليونيل ميسي أغنى لاعب من حيث الأرباح هذا العام.

أملاك ميسي

ويملك اللاعب الكثير من العقارات الموجودة في جميع أنحاء العالم وسميت باسم إمبراطورية ميسي العقارية حيث تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ووقع ميسي عقدًا مدته سنتان مع إمكانية التجديد باتفاق مع الأطراف المشتركة في العقد، حيث يستطيع ليونيل أن يربح خلال فترة لعبه مع سان جيرمان ما يقارب من 100 مليون دولار، عوضًا عن المكافآت التي يحصل عليها.

ثروة ليونيل ميسي في 2022

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