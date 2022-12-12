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ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

2022-12-12 الساعة 10:50
ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، بفوز النادي الأهلي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وشهد الشوط الأول من المباراة، تفوقًا هجوميًا من قبل الأهلي ليُحرز الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الأول للمارد الأحمر بالدقيقة الـ12.

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وبعدها بـ 20 دقيقة، أضاف المدافع ياسر إبراهيم الهدف الثاني لـ الأهلي بالدقيقة الـ32 من ضربة رأسية.

وأهدر المدافع محمود علاء لاعب نادي الاتحاد السكندري ركلة جزاء، تصدى لها الحارس محمد الشناوي بإجادة.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر نادي الاتحاد ركلة جزاء ثانية عبر اللاعب أحمد عادل ” ميسي” بعدما أطاح بها بعيدًا عن مرمى الأهلي.

وعند حلول الدقيقة الـ91 سجل النادي الأهلي الهدف الثالث عبر اللاعب أكرم توفيق بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد مجدي ” أفشة”.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

الأهلي في الصدارة

وانتهت مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بفوز النادي الأهلي بثلاثية دون رد، ليُصبح رصيد المارد الأحمر 18 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي الاتحاد عند تسع نقاط في المركز السادس.

وسيواجه النادي الأهلي، فريق فيوتشر مساء الجمعة المقبلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لـ موسم 2022/2023.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

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