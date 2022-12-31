جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلق الدراسة الحضورية غدًا بجدة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، تعليق الدراسة الحضورية غدًا في فرع الجامعة بجدة.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على التقرير الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الغد الأحد 8-6-1444هـ، في فرع الجامعة بجدة”.

وأضافت أن الدراسة ستكون بالفصول الافتراضية (أونلاين) على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد ليوم الغد.

تعليق الدراسة بجامعة الطائف

وقررت جامعة الطائف أيضًا في وقت سابق تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عبر البلاك بورد.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة.. وبناءً على استمرار الحالة المطرية وما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًا يوم غد الأحد 1 يناير 2023؛ وتحويلها على منظومة “البلاك بورد” في جميع فروع الجامعة.