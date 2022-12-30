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جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon

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توقعات باستمرار الأمطار حتى الصباح

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم

2022-12-30 الساعة 1:08
جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم
المواطن - فريق التحرير

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تشهد محافظة جدة هطول أمطار غزيرة وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في الرؤية، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية تلك حتى صباح اليوم الجمعة.

رفع درجة التنبيه

من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد، التنبيه إلى درجة تحذير من هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظتي جدة وبحرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 من اليوم الجمعة.

تحذيرات

في غضون ذلك، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

من جهته حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع من أمطار غزيرة متواصلة تتطلب أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مكان أمن، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المهنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد.

أعلى كمية أمطار

من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن حي البساتين بمحافظة جدة يسجل أعلى كمية أمطار حتى الساعة 11 مساءً بـ 44 ملم.

وأشار متحدث الأرصاد إلى فرصة استمرار هطول الأمطار، موضحًا أن المركز يتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، ومستمرون في دعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية.

تعليق الدراسة غدًا في جامعة جدة بجميع المقرات والفروع
جامعة جدة

تعليق دراسة

بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها جدة، علقت جامعة جدة الدراسة الحضورية يومي الجمعة والسبت لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية يومي (الجمعة والسبت) 6- 7 جمادى الآخرة 1444هـ.

وأشارت الجامعة إلى تحويل المحاضرات عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات.

جامعة الملك عبدالعزيز

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية، يومي الجمعة والسبت لتكون عن بعد، بسبب تقارير الطقس.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: بناءً على التقرير الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة والسبت 6- 7/ 6/ 1444هـ لتكون عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات.

مطار الملك عبدالعزيز

تأخر رحلات

من جانب آخر، أصدر مطار الملك عبدالعزيز تنويهًا هامًّا للمسافرين، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة الآن.

وقال المطار في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: المسافرين الأعزاء: نظرًا لظروف الطقس والتي قد تؤدي لتأخير بعض الرحلات الجوية، نأمل التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.

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