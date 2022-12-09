Icon

ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
أكد احترامه الكامل لمجلس الإدارة والجمهور ومنسوبي النادي

جستنية يعتذر لنادي أبها : معلومات مغلوطة لم أوفق فيها

2022-12-09 الساعة 4:05
جستنية يعتذر لنادي أبها : معلومات مغلوطة لم أوفق فيها
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قدم الإعلامي عدنان جستنية اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، وذلك بسبب نشره لمعلومات مغلوطة.

جستنية يعتذر

وقال جستنية: “(اعتذار).. إشارة إلى الشكوى المقامة من نادي أبها بسبب التغريدة المسيئة المنشورة عبر حسابي بـ تويتر فإنني أقدم الاعتذار الشديد لنادي أبها عما ورد فيها من معلومات مغلوطة، لم أوفق فيها”.

قد يهمّك أيضاً
Img

130 سعوديًّا في الصين يعملون بالتجارة

Img

5 لاعبين من الأخضر يستحقون الاحتراف

وتابع جستنية حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “وأؤكد ثقتي واحترامي الكامل لمجلس الإدارة وكافة منسوبي وجماهير النادي والله ولي التوفيق”.

رئيس نادي أبها أحمد الحديثي
أحمد الحديثي

تفاعل الجماهير

ولم يكشف الإعلامي الرياضي عن المعلومات الخاطئة التي أثارت غضب النادي، مكتفيًا بالاعتذار، وتفاعلت الجماهير مع تغريدته، حيث وجه البعض الشكر إليه لاعترافه بالخطأ، وتمنوا أن يسير البقية على دربه.

وكتب علي كميخ: “الاعتذار من شيم الرجال وأنت والإخوان بنادي أبها كلكم ذلك الرجل لخدمة رياضة الوطن”، وقال عبدالله مخارش: “ولا يهمك أبو فارس حصل خير”.

على الجانب الآخر، أكدت بعض الجماهير أن الاعتذار جاء بعد شكوى من النادي، وليس بدافع شخصي، وتمنوا توقيع عقوبات ضخمة على المخطئ لتجنب تكرار مثل هذه الأمور ونشر أخبار غير صحيحة قد تُثير الجدل.

عدنان جستنية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم