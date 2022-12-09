جستنية يعتذر لنادي أبها : معلومات مغلوطة لم أوفق فيها

قدم الإعلامي عدنان جستنية اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، وذلك بسبب نشره لمعلومات مغلوطة.

جستنية يعتذر

وقال جستنية: “(اعتذار).. إشارة إلى الشكوى المقامة من نادي أبها بسبب التغريدة المسيئة المنشورة عبر حسابي بـ تويتر فإنني أقدم الاعتذار الشديد لنادي أبها عما ورد فيها من معلومات مغلوطة، لم أوفق فيها”.

وتابع جستنية حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “وأؤكد ثقتي واحترامي الكامل لمجلس الإدارة وكافة منسوبي وجماهير النادي والله ولي التوفيق”.

تفاعل الجماهير

ولم يكشف الإعلامي الرياضي عن المعلومات الخاطئة التي أثارت غضب النادي، مكتفيًا بالاعتذار، وتفاعلت الجماهير مع تغريدته، حيث وجه البعض الشكر إليه لاعترافه بالخطأ، وتمنوا أن يسير البقية على دربه.

وكتب علي كميخ: “الاعتذار من شيم الرجال وأنت والإخوان بنادي أبها كلكم ذلك الرجل لخدمة رياضة الوطن”، وقال عبدالله مخارش: “ولا يهمك أبو فارس حصل خير”.

على الجانب الآخر، أكدت بعض الجماهير أن الاعتذار جاء بعد شكوى من النادي، وليس بدافع شخصي، وتمنوا توقيع عقوبات ضخمة على المخطئ لتجنب تكرار مثل هذه الأمور ونشر أخبار غير صحيحة قد تُثير الجدل.