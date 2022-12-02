جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

قال المؤثر وصانع المحتوى القطري خالد علي: وجود جماهير السعودية في كل مكان بقطر أعطى نكهة لبطولة كأس العالم.

حضور لافت

وأوضح خالد علي، خلال مداخلة لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الشعب السعودي كان حاضرًا وبشكل لافت خلال مباريات كأس العالم.

وأضاف أن هناك علاقات أخوية بين القطريين والسعوديين، لافتًا إلى أن أكثر جمهور كان حاضرًا بين دول الخليج تمثل في جماهير المنتخب السعودي.