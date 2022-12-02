جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية
قال المؤثر وصانع المحتوى القطري خالد علي: وجود جماهير السعودية في كل مكان بقطر أعطى نكهة لبطولة كأس العالم.
قفلوا الحدود .. لا حدا يطلع ..قد يهمّك أيضاً
المؤثر وصانع المحتوى القطري خالد علي: وجود أهل السعودية في كل مكان بقطر أعطى نكهة لبطولة كأس العالم #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tmr4L8h4NH
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 2, 2022
وأوضح خالد علي، خلال مداخلة لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الشعب السعودي كان حاضرًا وبشكل لافت خلال مباريات كأس العالم.
وأضاف أن هناك علاقات أخوية بين القطريين والسعوديين، لافتًا إلى أن أكثر جمهور كان حاضرًا بين دول الخليج تمثل في جماهير المنتخب السعودي.