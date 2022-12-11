جماهير الهلال تعترض على احتمالية تأجيل مباراة الشباب والاتحاد

أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال اعتراضها على الأنباء التي ترددت حول احتمالية تأجيل مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي صعد لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد إقصائه للمنتخب البرتغالي، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي مساء الأربعاء المقبل في البطولة.

وقال الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر”: إن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بصدد إصدار قرار بتأجيل مباراة الشباب والاتحاد والوحدة ضد الفتح بسبب صعود منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال، حيث سيغيب عن الاتحاد، اللاعب حمدالله وعن نادي الوحدة الحارس منير المحمدي.

جماهير الهلال تعترض

واعترضت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على احتمالية تأجيل مباراة الاتحاد والشباب، مضيفين أن هذا يظلم حقوق الأزرق في المسابقة حيث لابد من تأجيل مباراته في الجولة التاسعة بسبب غياب 6 من لاعبيه بسبب الإصابة بجانب حرمان النادي من قيد الصفقات الجديدة.

وأكدت الجماهير الزرقاء أن هذا التأجيل سيؤدي إلى فقدان مبدأ تكافؤ الفرص في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث إن الهلال يُعاني من غياب عدة لاعبين ولم تؤجل مباراته ضد الباطن، بينما يغيب لاعب واحد عن الاتحاد فتؤجل مباراته ضد الشباب.

وكان حمدالله تأهل مع منتخب بلاده لنصف نهائي المونديال القطري، بعد إقصاء منتخب البرتغال أمس بهدف دون رد.

ومع تأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم، فسوف يواجه منتخب فرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن، مما يعني غياب نجم نادي الاتحاد عن مواجهة الشباب يوم الخميس المقبل في دوري روشن.