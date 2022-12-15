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بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا

جوائز كأس العالم 2022 قبل النهائي المرتقب

2022-12-15 الساعة 9:42
جوائز كأس العالم 2022 قبل النهائي المرتقب
المواطن - محمد سمعه

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رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جوائز كأس العالم 2022 بقطر، حيث يتبقى فقط معرفة البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.

جوائز كأس العالم

وتُقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين منتخبي المغرب وكرواتيا بعد غدٍ السبت في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يُقام النهائي مساء الأحد المقبل في الـ6 مساءً بتوقيت السعودية، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

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فرنسا ضد المغرب - ثيو هيرنانديز

وسيفوز بطل مونديال قطر بـ 42 مليون دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثاني فسوف يحصد 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث سينال 27 مليون دولار، وسينال صاحب المركز الرابع 25 مليون دولار.

الأرجنتين وكرواتيا

وينال كل منتخب من المراكز الخامس إلى الثامن 17 مليون دولار ضمن ميزانية جوائز كأس العالم 2022، ومن المركز التاسع إلى الـ16 ينال كل منتخب 13 مليون دولار لكل فريق.

أما بقية المنتخبات أصحاب المراكز من 17 إلى 32 فينال كل منتخب 9 ملايين دولار.

منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا

حكم نهائي المونديال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد المقبل.

وبعد مفاضلة بين مارتشينياك والحكم الهولندي داني ماكيلي، قررت لجنة الحكام في الفيفا تعيين البولندي مارتشينياك صاحب الـ41 عامًا لإدارة المباراة.

وكان الحكم الإسباني ماتيو لاهوز رُشح لإدارة نهائي المونديال، ولكن اعتراض نجمي منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي والحارس إيميليانو مارتينيز على أدائه في مباراة هولندا في ربع نهائي مونديال قطر، تسبب في استبعاده من باقي مباريات البطولة.

الحكم البولندي سيمون مارتشينياك - نهائي كأس العالم
الحكم البولندي سيمون مارتشينياك

 

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