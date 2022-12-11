جولة جديدة من المحادثات الصينية الأمريكية

تعتزم الإدارة الأمريكية إرسال وفد رفيع إلى الصين في خطوة جديدة لاستكمال المحادثات بين البلدين بعد فترة من التوترات والمشاحنات.

وفد أمريكي

ويتوجه الوفد الأمريكي إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وعلى رأسه مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان لورا روزنبرغر من 11 إلى 14 ديسمبر.

وفي الصين، سيتعين على كريتنبرينك إكمال ما بدأه بايدن بعد اجتماعه الأخير مع شي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في منتصف نوفمبر، وفقًا لفرانس برس.

موضوعات خلافية

وكان بايدن وشي قد تعهدا من قبل، مواصلة إدارة المنافسة في شكل مسؤول بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المحتملة، حسبما أوضحت الخارجية الأمريكية.

وتحدث بايدن وشي جينبينغ خصوصًا عن مواضيع خلافية، بينها مستقبل تايوان والقيود الأمريكية على واردات المنتجات التكنولوجية الصينية واتساع النفوذ الصيني.

كذلك، سيعد كريتنبرينك لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصين، المقررة أوائل 2023، وهي ستكون الأولى من نوعها لدبلوماسي أمريكي بارز منذ 4 سنوات.