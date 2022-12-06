جون بولتون يفكر جديًا بتحدي ترامب والترشح للرئاسة

قال مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، إنه سيفكر بجدية في تحدي الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث سيكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024.

وقال بولتون في برنامج Meet the Press NOW على شبكة NBC: إذا كان ترشحي سيمنع الرئيس السابق ترامب من تولي منصبه مرة أخرى، فأنا على استعداد للترشح.

وتابع: لدينا أكثر من عشرة مرشحين رئاسيين محتملين يتطلعون إلى عام 2024، وأعتقد أن كل واحد منهم عليه قبل إعلان ترشحه أن يتبرأ من ترامب.

وأضاف: أما إذا لم يتبرأ المرشحون الرئاسيون الحاليون من الحزب الجمهوري من ترامب، فأنا على استعداد للدخول في السباق، مستطردًا: سيكون من الواضح لشعب هذا البلد أن دونالد ترامب غير مقبول كمرشح جمهوري.

من هو جون بولتون؟

خدم جون بولتون في البيت الأبيض في عهد ترامب من 2018 إلى 2019 بعد أن عمل سابقًا سفيرًا للأمم المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وشجب ترامب بسبب دعواته الأخيرة لـ إنهاء الدستور قائلًا إن جميع المرشحين عليهم تنديد الرئيس السابق.

دعوة لإنهاء العمل بالدستور الأمريكي

وجادل ترامب يوم الجمعة في موقع Truth Social أن التزوير الذي ادعى حدوثه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 يسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور.

بمعنى آخر، طالب ترامب في هذا المنشور بإنهاء العمل بالدستور الأمريكي.

وعلى إثر ذلك، دعا البيت الأبيض، أمس الاثنين، الجمهوريين في الكونغرس إلى إعادة تأكيد التزامهم بالدستور ورفض تعليقات قائدهم السابق.