حارس كرواتيا رجل مباراة البرازيل

نال دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا لقب رجل مباراة البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد أن ساهم في تأهل منتخب بلاده لنصف نهائي البطولة.

وكان ليفاكوفيتش تألق وتصدى لـ ركلة ترجيحية من ركلات ترجيح لاعبي البرازيل، ليفوز المنتخب الكرواتي بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

كرواتيا ضد البرازيل

وتم إقصاء السيليساو من المونديال للمرة الخامسة تواليًا على يد منتخب أوروبي، بعد الخروج من دور الـ8 في مونديال 2006 على يد المنتخب الفرنسي، وتوديع دور الثمانية في مونديال 2010 على يد منتخب هولندا، وتوديع نصف نهائي مونديال 2014 على يد المنتخب الألماني، ثم توديع مونديال 2018 من دور الثمانية على يد المنتخب البلجيكي ثم الخسارة اليوم الجمعة أمام كرواتيا في دور الثمانية من مونديال قطر 2022.

ومنذ عام 2002 لم يُتوج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم، حيث سبق له الفوز باللقب في خمس مناسبات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.