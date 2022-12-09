Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد أن تألق في ركلات الجزاء الترجيحية

حارس كرواتيا رجل مباراة البرازيل

2022-12-09 الساعة 10:46
حارس كرواتيا رجل مباراة البرازيل
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نال دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا لقب رجل مباراة البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد أن ساهم في تأهل منتخب بلاده لنصف نهائي البطولة.

وكان ليفاكوفيتش تألق وتصدى لـ ركلة ترجيحية من ركلات ترجيح لاعبي البرازيل، ليفوز المنتخب الكرواتي بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بشركة التعدين العربية السعودية “معادن”

Img

صافرة سلفادورية تدير مواجهة السنغال وإنجلترا غدًا

كرواتيا ضد البرازيل

وتم إقصاء السيليساو من المونديال للمرة الخامسة تواليًا على يد منتخب أوروبي، بعد الخروج من دور الـ8 في مونديال 2006 على يد المنتخب الفرنسي، وتوديع دور الثمانية في مونديال 2010 على يد منتخب هولندا، وتوديع نصف نهائي مونديال 2014 على يد المنتخب الألماني، ثم توديع مونديال 2018 من دور الثمانية على يد المنتخب البلجيكي ثم الخسارة اليوم الجمعة أمام كرواتيا في دور الثمانية من مونديال قطر 2022.

منتخب كرواتيا

ومنذ عام 2002 لم يُتوج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم، حيث سبق له الفوز باللقب في خمس مناسبات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم