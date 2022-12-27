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حالات حصول الموظف على إجازة مدفوعة الأجر بسبب وفاة أحد ذويه

2022-12-27 الساعة 4:40
حالات حصول الموظف على إجازة مدفوعة الأجر بسبب وفاة أحد ذويه
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بالحالات التي يجوز فيها للموظف الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد ذويه أو أقاربه.

جاء ذلك خلال رد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر” على سؤال يقول “عندي حالة وفاه جدتي عمة الوالد هل أستحق إجازة في القطاع الخاص”.

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حالات الاستحقاق

وأشارت العناية بالمستفيدين إلى أن الموظف يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ( 5 ) أيام في حالة وفاة الزوجة، أو أحد الأصول أو أحد الفروع وفق المادة 113 من نظام العمل.

وأوضحت أن الأصول هم الأم والأب وإن علوا، والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن دنوا.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور، التي يتم الإعلان عنها يوم 27 من كل شهر ميلادي.

الاستعلام عن الأهلية

وذكر الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابعة للوزارة أن في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).

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