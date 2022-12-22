حرس الحدود يدشن قوة أمن وحماية المرافق البحرية بمنطقة مكة المكرمة

دشن مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قوة أمن وحماية المرافق البحرية بمنطقة مكة المكرمة.

مهام القوة

وتتمثل مهام القوة، في حماية المرافق الحيوية في جميع المرافق الساحلية على ساحل البحر الأحمر، والمنصات البحرية العائمة الواقعة في المياه الإقليمية والسعودية والناقلات البحرية.