حساب كأس السوبر السعودي للجماهير: نراكم الشهر المقبل

وجه حساب بطولة كأس السوبر السعودي في “تويتر” رسالة حماسية إلى الجماهير، وذلك بعد الكشف عن نتائج قرعة البطولة اليوم السبت.

وقال حساب البطولة عبر “تويتر” : ” نراكم الشهر المقبل”.

وكشفت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2023، عن مواجهة قوية بين فريقي الاتحاد والنصر، بينما يواجه الهلال نادي الفيحاء في المباراة الثانية من دور نصف النهائي بالبطولة.

كأس السوبر السعودي

وتبدأ بطولة السوبر، انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ويواجه الهلال، فريق الفيحاء في تكرار لمواجهة نهائي كأس الملك الموسم الماضي، حيث فاز الفيحاء باللقب عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

وتُقام النسخة الجديدة من البطولة بمشاركة 4 أندية حيث يشارك بطل كأس الملك ووصيفه، وبطل دوري روشن ووصيفه.

ويشارك الهلال بصفته بطلًا للدوري، والاتحاد وصيفًا له، والفيحاء بطلًا لكأس الملك، أما النصر فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي، بعدما جاء الهلال في وصافة كأس خادم الحرمين.

وتعد نسخة كأس السوبر السعودي في حلتها الجديدة شبيهة بالصيغة المعتمدة في الكأس السوبر الإسبانية منذ موسم 2019 – 2020 التي أقيمت في السعودية.

وكان اتحاد القدم السعودي اعتمد في 19 فبراير الماضي النظام الجديد لمسابقة كأس السوبر بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المسابقة.

يذكر أن مباريات البطولة ستقام خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير المقبل.