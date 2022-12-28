حظر تيك توك من هواتف أعضاء النواب الأمريكي

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أصدرت كاثرين سزبيندور، كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي قرارًا بحظر تطبيق تيك توك من هواتف أعضائه، وفقًا لما نقلته الشرق الأوسط عن صحيفة الجارديان البريطانية.
وسبق أن حذرت سزبيندور، في أغسطس الماضي، من أن التطبيق يمثل خطراً كبيراً على المستخدمين.
وأفادت، في مذكرة أرسلتها إلى كل المشرعين والموظفين الذين لديهم هواتف محمولة تابعة لمجلس النواب: لا يُسمح لموظفي مجلس النواب بتنزيل تطبيق (تيك توك) على أي أجهزة جوالة تابعة للمجلس.
وأردفت كاثرين سزبيندور: إذا كان التطبيق مثبتاً على جهازك الخاص بالمجلس، فسيتم الاتصال بك لإزالته .
وفي أغسطس الماضي، أصدر مكتب سزبيندور تحذيراً لأعضاء مجلس النواب، وصف فيه تيك توك بأنه تطبيق عالي الخطورة، بسبب افتقاره إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات العملاء.
ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأمريكية التي تأخذ عليه تأثيره في القُصَّر.
ومطلع الشهر الجاري، أقام مدعي عام ولاية إنديانا الأمريكية دعوى على التطبيق، متهماً إياه بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المقترح للأطفال.