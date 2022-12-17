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أثناء إقامة جونسون وتراس

حقيقة العثور على مخدرات بمقر الحكومة البريطانية

2022-12-17 الساعة 12:31
حقيقة العثور على مخدرات بمقر الحكومة البريطانية
المواطن - فريق التحرير

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زعمت تقارير صحفية بأنه تم العثور على آثار للكوكايين في مقري وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين السابقين، بعد حفلات أقيمت هناك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء، إلا أن المتحدث باسم تراس نفى تلك المزاعم.

مقر الخارجية

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المسحوق الأبيض اكتشف في تشيفنينغ هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف، قبل أيام من فوز وزيرة الخارجية آنذاك ليز تراس بسباق رئاسة الوزراء.

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وأشارت إلى أنه تم العثور على آثار للكوكايين مرتين في غرفة الألعاب، بعد الأمسيات عندما استضافت تراس الضيوف في السكن.

بقايا مواد مخدرة

وبحسب الصحيفة، فقد أقيمت حفلات في تشيفنينغ يومي 19 و21 أغسطس و2 و4 سبتمبر. وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصادر عملت بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت أثناء قيادة بوريس جونسون، إلى أنه تم العثور على بقايا مسحوق أبيض هناك في المبنى وسط العاصمة البريطانية.

وأضافت: ليس هناك ما يشير إلى أن تراس أو جونسون تعاطيا المخدرات بنفيسهما أو أنهما كانا على علم باستخدام المخدرات أو وجودها.

نفي المزاعم

ووصف المتحدث باسم تراس المعلومات الواردة في الصحيفة بأنها كاذبة، وقال المتحدث باسم جونسون إنه فوجئ بالمزاعم.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، في تعليق للصحيفة، إن الجارديان لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم.

 

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