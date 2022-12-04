حقيقة غياب فينسينت أبو بكر عن النصر بعد طرده أمام البرازيل

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تسبب طرد اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر في مباراة البرازيل في كأس العالم 2022 بقطر، في إثارة الجدل حول إمكانية غيابه عن مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي يُستأنف يوم 15 ديسمبر الجاري.
وكان أبو بكر طُرد في مباراة البرازيل بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية بعد خلعه لقميصه احتفالًا بهدف الفوز للكاميرون في شباك البرازيل.
وتُشير قوانين الفيفا إلى أن أبو بكر سيغيب عن أول مباراة دولية له مع منتخب الكاميرون في الفترة المقبلة بعد نهاية المونديال وليس مع فريقه في مسابقة محلية بحسب ” الاقتصادية”.
وسوف يتواجد أبو بكر بصورة طبيعية، في مباراة النصر والرائد في دوري روشن يوم 15 ديسمبر الجاري في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.
وفي سياق آخر، كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام المهاجم النصراوي خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث شارك في 3 مباريات، بدأ واحدة فقط كأساسي، واثنين كبديل في الشوط الثاني.
ونجح فينسينت أبو بكر في تسجيل هدفين، وصنع هدفًا، وقام بـ6.7 تمريرة ناجحة بمعدل 65%، وصنع فرصتين، ولديه 6 تسديدات، 3 منهم على المرمى، وربح 3 التحامات في كل لقاء، ومنحته “سوفاسكور” تقييم 7.40 درجة.
وكان المنتخب الكاميروني ودع منافسات مونديال قطر من دور المجموعات بعد احتلاله للمركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط.