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البرد يتكون من السحب الركامية

حقيقة مقاطع ثلوج الكويت ومدى تأثر السعودية بها

2022-12-27 الساعة 10:40
حقيقة مقاطع ثلوج الكويت ومدى تأثر السعودية بها
المواطن - فريق التحرير

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علق نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند على المقاطع المتداولة لثلوج الكويت اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن هناك مقطع فيديو متداول يظهر فيه كمية ثلوج تغطي المدينة، ويعلق أحد الأشخاص في الفيديو بأن ذلك المشهد تم التقاطه اليوم في الكويت.

برد وليس ثلج

من جانبه، أوضح أ. د. عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أن ما يظهر في المقطع هو برد وليس ثلوجًا، مشيرًا إلى أن البرد ينزل في أي منطقة وأي وقت، ويمكن أن ينزل في الصيف، مؤكدًا أن البرد يتكون في السحب الركامية في المرتفعات.

الظروف الجوية لم تبلغ الثلوج

وعن حقيقة الفيديو المتداول، قال المسند: إن المقطع الذي تسرب إلى كثير من الناس ويزعم أن هناك ثلوجًا في الكويت هذا غير صحيح، ما تشهده الكويت حاليًّا هو برد؛ لأن العوامل الجوية الموجودة الآن في المملكة والكويت والخليج لم تصل ولم تبلغ إلى المعايير التي تهيئها إلى أن ينزل الثلج على منطقة الكويت.

السنة الدافية جافية!

من جانب آخر، قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ: إن مقولة السنة الدافية جافية، هي مقولة غير صحيحة علميًّا.

وتابع: هذا غير صحيح السنة الدافية تكون مطيرة كما هو بداية الموسم ولله الحمد، مشيرًا إلى أنه قد مر ربع الموسم وبقي ثلاثة أرباعه حتى مايو.

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