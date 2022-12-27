حقيقة مقاطع ثلوج الكويت ومدى تأثر السعودية بها

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء
علق نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند على المقاطع المتداولة لثلوج الكويت اليوم الثلاثاء.
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية يعلّق على المقاطع المتداولة لثلوج الكويت @ALMISNID@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ETi2qPWFUH
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 27, 2022
يشار إلى أن هناك مقطع فيديو متداول يظهر فيه كمية ثلوج تغطي المدينة، ويعلق أحد الأشخاص في الفيديو بأن ذلك المشهد تم التقاطه اليوم في الكويت.
من جانبه، أوضح أ. د. عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أن ما يظهر في المقطع هو برد وليس ثلوجًا، مشيرًا إلى أن البرد ينزل في أي منطقة وأي وقت، ويمكن أن ينزل في الصيف، مؤكدًا أن البرد يتكون في السحب الركامية في المرتفعات.
وعن حقيقة الفيديو المتداول، قال المسند: إن المقطع الذي تسرب إلى كثير من الناس ويزعم أن هناك ثلوجًا في الكويت هذا غير صحيح، ما تشهده الكويت حاليًّا هو برد؛ لأن العوامل الجوية الموجودة الآن في المملكة والكويت والخليج لم تصل ولم تبلغ إلى المعايير التي تهيئها إلى أن ينزل الثلج على منطقة الكويت.
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: مقولة "السنة الدافية جافيه" هي مقولة غير صحيحة علمياً @ALMISNID@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qbNUCvalMo
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 27, 2022
من جانب آخر، قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ: إن مقولة السنة الدافية جافية، هي مقولة غير صحيحة علميًّا.
وتابع: هذا غير صحيح السنة الدافية تكون مطيرة كما هو بداية الموسم ولله الحمد، مشيرًا إلى أنه قد مر ربع الموسم وبقي ثلاثة أرباعه حتى مايو.