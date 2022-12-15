حكام لقاءات اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير ماجد الشمراني لقاء الخليج والفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ويساعده فهد العمري وسامي العرفج، والحكم الرابع محمد البريدي، عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ويتولى شكري الحنفوش إدارة مباراة ضمك ضد الاتفاق على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويساعده عبدالرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، الحكم الرابع سلطان العكيري، حكم الفيديو رائد الزهراني، ويساعده مفرح آل حسن.

وفي ختام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي، يدير محمد الهويش مباراة التعاون ضد العدالة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده خلف الشمري وعلي العلي، عبدالله الحربي حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا للفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق الجولة التاسعة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.