كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة الأهلي ضد الساحل، المقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.

مباراة الأهلي ضد الساحل

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الساحل عند الساعة 7:35 مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويدير بندر القحطاني مباراة الأهلي ضد الساحل اليوم، ويساعده محمد وزي وأحمد ودعاني، فيما سيكون عيسى الشقاق حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده نواف سقاف.

الراقي يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتقدم في ترتيب دوري يلو، ومصالحة جماهيره بعد تعادله ضد العربي، فيما يطمح الساحل لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 20 نقطة من 11 مواجهة، فيما يقع الساحل في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة من 13 لقاء.