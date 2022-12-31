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ضمن منافسات دوري يلو

حكام مباراة الأهلي ضد الساحل

2022-12-31 الساعة 2:59
حكام مباراة الأهلي ضد الساحل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة الأهلي ضد الساحل، المقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.

مباراة الأهلي ضد الساحل

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الساحل عند الساعة 7:35 مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ويدير بندر القحطاني مباراة الأهلي ضد الساحل اليوم، ويساعده محمد وزي وأحمد ودعاني، فيما سيكون عيسى الشقاق حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده نواف سقاف.

الأهلي ضد الساحل
طاقم تحكيم المباراة – المصدر @saudiFF

الراقي يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتقدم في ترتيب دوري يلو، ومصالحة جماهيره بعد تعادله ضد العربي، فيما يطمح الساحل لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 20 نقطة من 11 مواجهة، فيما يقع الساحل في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة من 13 لقاء.

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