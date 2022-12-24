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بعد غد في مرسول بارك

حكم مباراة فرنسا والمغرب المثير للجدل يدير ديربي الرياض

2022-12-24 الساعة 10:02
حكم مباراة فرنسا والمغرب المثير للجدل يدير ديربي الرياض
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن أن الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي أثار الجدل في نهائيات كأس العالم بقطر سوف يدير ديربي الرياض بين النصر والهلال في ملعب مرسول بارك بعد غد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

حكم ديربي الرياض

وذكرت قناة SSC أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اختارت الحكم سيزار راموس لإدارة ديربي الرياض، علمًا بأن الحكم المذكور أثار الجدل بقرارات خاطئة في مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، حيث حرم المنتخب المغربي من ركلتي جزاء، واعترض على قراراته اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

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كذلك تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكوى إلى الفيفا ضد قرارات الحكم المكسيكي ليرد الأخير على تلك الشكوى قائلًا بفترة سابقة عبر حسابه في الإنستجرام: “إذا كنتم غير راضين، يُمكنكم رفع شكوى إلى الفيفا لِإعادة المباراة!”.

وسبق لـ سيزار راموس أن أدار مباراة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي مونديال قطر، كما أدار مباراة الهلال وتشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2021.

الحكم المكسيكي سيزار راموس
الحكم المكسيكي سيزار راموس

 

الديربي بمرسول بارك

ومن جهة أخرى، كشف الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر “تويتر” عن أن ديربي الهلال والنصر سيقام على ملعب مرسول بارك في الرياض مساء بعد غد الاثنين.

ونشر حساب بطولة الدوري مقطع فيديو للاعبي الفريقين مشيرًا إلى أن المباراة ستقام الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك.

 

 

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