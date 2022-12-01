حكيم زياش يسجل أسرع أهداف المغرب بالمونديال

واصل حكيم زياش تألقه اللافت مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وسجل هدفًا ضد كندا، ليحقق رقمًا مميزًا.

هدف مبكر لـ حكيم زياش

ونجح حكيم زياش في فض اشتباك التعادل السلبي بمباراة المغرب ضد كندا بعد مرور 4 دقائق فقط، من تسديدة رائعة، ليكون أسرع هدف أسود الأطلس في تاريخ كأس العالم.

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لا يكتفي فقط بالتسجيل.. أهدافه يجب أن تكون مميزة وتاريخية.. حكيم زياش بعد مرور 4 دقائق فقط سجل أسرع هدف في تاريخ المغرب عبر جميع نسخ المونديال”.

ملخص مباراة المغرب ضد كندا

تقدم منتخب أسود الأطلس بالهدف الأول عبر زياش في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول مستغلًّا خطأ في تقدم الحارس الكندي.