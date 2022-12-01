حكيم زياش يسجل أسرع أهداف المغرب بالمونديال

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واصل حكيم زياش تألقه اللافت مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وسجل هدفًا ضد كندا، ليحقق رقمًا مميزًا.
ونجح حكيم زياش في فض اشتباك التعادل السلبي بمباراة المغرب ضد كندا بعد مرور 4 دقائق فقط، من تسديدة رائعة، ليكون أسرع هدف أسود الأطلس في تاريخ كأس العالم.
وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لا يكتفي فقط بالتسجيل.. أهدافه يجب أن تكون مميزة وتاريخية.. حكيم زياش بعد مرور 4 دقائق فقط سجل أسرع هدف في تاريخ المغرب عبر جميع نسخ المونديال”.
تقدم منتخب أسود الأطلس بالهدف الأول عبر زياش في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول مستغلًّا خطأ في تقدم الحارس الكندي.
وفي الدقيقة الـ23، نجح يوسف النصري في إضافة ثاني الأهداف لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ23.
ونجح منتخب كندا في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي نايف أكرد الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأربعين.
وفي الشوط الثاني أهدر عبدالرزاق حمدالله فرصتين محققتين لمنتخب أسود الأطلس، لتنتهي النتيجة بفوز منتخب أسود الأطلس بهدفين لهدف وتأهله لثمن نهائي المونديال متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.