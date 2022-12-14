حمدالله قد يوقع لنادٍ غير الاتحاد بعد 3 أيام

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سيدخل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد في الفترة المحمية بداية من يوم 17 ديسمبر الجاري.
وكان النجم المغربي انضم لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي النصر.
وذكر الإعلامي الرياضي غيث العمري أن اللاعب المغربي سيدخل الفترة الحرة في عقده يوم 17 ديسمبر أي بعد 3 أيام من الآن.
وأشار العمري إلى أن اللاعب المغربي يحق له التوقيع مع أي ناد بعد يوم 17 ديسمبر دون الرجوع إلى نادي الاتحاد.
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن، بسبب مشاركة حمدالله مع المنتخب المغربي في كأس العالم فيفا قطر 2022.
ويعود دوري روشن السعودي، يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، بعد توقف استمر لـ60 يومًا، لمشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.