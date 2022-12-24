حمدالله متخصص ركلات جزاء مع الاتحاد

يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز لاعبيه.

تألق حمدالله

ونفذ عبدالرزاق حمدالله 4 ركلات جزاء منذ قدومه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونجح في تسجيلهم جميعًا، وكان آخرها ركلة الترجيح الأخيرة ضد الشباب في الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل هدف التعادل للاتحاد ضد الشباب، قبل أن يحرز ركلة ترجيح، ليُساهم في تأهل العميد إلى الدور ربع النهائي، ويرفع رصيده إلى 18 هدفًا خلال 22 مباراة خاضها بقميص النمور.

ورفع عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا، عدد أهدافه في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى 22 هدفًا، ليُعزز تواجده في صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة منذ عودتها في عام 2008.

الاتحاد يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.