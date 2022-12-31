حمدالله يدخل في نقاش حاد مع البيشي

دخل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد في نقاش حاد مع زميله عبدالعزيز البيشي وذلك عقب نهاية مباراة الاتحاد وأبها في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تصرف حمدالله

وبعد صافرة نهاية المباراة، التقطت عدسات الكاميرا نقاش اللاعب المغربي الحاد مع البيشي حتى تدخل المدافع المصري أحمد حجازي لحل الأزمة بين اللاعبين.

وصعد نادي الاتحاد للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ثمين على نادي أبها بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ11.

وتقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ22، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف العميد من ضغطه ليُسجل الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الخمسين.

وقلص صالح العمري الفارق مُحرزًا الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة الـ73.

الاتحاد في الوصافة

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 24 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 16 نقطة.

وحول مصير حمدالله، تحدث أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد عن التجديد للمهاجم المغربي قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ” إن شاء الله باقٍ، قريبًا سيسمع الجمهور خبرًا يسرهم، لم نتفاوض معه بعد، لكن بأمر الله هو مستمر معنا”.

وكان النجم المغربي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث احتل المنتخب المغربي المركز الرابع في البطولة.