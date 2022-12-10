حمدالله يغيب عن مباراة الاتحاد والشباب

سيغيب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن نادي الاتحاد في مباراة الشباب في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

حمدالله باق بالمونديال

وكان النجم المغربي حمدالله تأهل مع منتخب بلاده لنصف نهائي المونديال القطري، بعد إقصاء منتخب البرتغال اليوم بهدف دون رد.

ومع تأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم، فسوف يواجه الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن.

وكان لاعب نادي الاتحاد، تعرض لانتقادات من جماهير المغرب بسبب عدم إحرازه هدفًا حتى الآن في كأس العالم مع منتخب أسود الأطلس.

وحرص لاعبو منتخب أسود الأطلس على الاحتفال مع الجماهير المغربية والعربية، وذلك بعد تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم.

وكان منتخب أسود الأطلس تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد إقصائه لمنتخب البرتغال بالفوز عليه بهدف دون رد سجله المهاجم يوسف النصيري.

واحتفل اللاعبون في أرضية الملعب مع الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات مع احتفالهم في غرفة خلع الملابس بطريقة لافتة للأنظار.

كما حرصت الجماهير العربية والمغربية على الاحتفال بتأهل أسود الأطلس لدور نصف النهائي في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية منذ بداية بطولات كأس العالم في عام 1930 في الأوروجواي.

ويستعد منتخب أسود الأطلس لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور نصف النهائي من المونديال مساء الأربعاء المقبل.