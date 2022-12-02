حورية فرغلي: لم يعد لدي عظمٌ في قفصي الصدري

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية
تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن اختفاء جزء كبير من عظام قفصها الصدري، بسبب العمليات التي خضعت لها في أنفها.
وأضافت الفنانة المصرية: خلاص ما بقاش عندي عضم في القفص الصدري علشان أحطه في مناخيري، والحمد لله إني بقيت أشم وأتذوق، ولسه فاضل لي عملية واحدة في شيكاغو، لكن أنا راضية حاليًا بشكلي، ووصلت لحالة من الصفاء، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يغير المحطة.
وأردفت حورية فرغلي: محدش بيكلمني زي الأول، لكن رانيا محمود ياسين معايا على طول، وصفية العمري ونبيلة عبيد ولطيفة ومادلين طبر كانوا بيكلموني أول ما رجعت من أمريكا، لكنهم انشغلوا وما بقاش عليا إقبال في الشغل.
وتابعت الفنانة المصرية: أنا مش بتعرض غير للظلم في حياتي، في العمليات والمرض، والناس اللي بطلت تكلمني وتشغلني، ومحدش هامُّه بمثّل كويس ولا لأ، لكنهم شبهوني بمايكل جاكسون وقالوا مناخيرها شبه أبو الهول”.
وأضافت: “زعلانة إن محدش بيقول إني ممثلة شاطرة، لكنهم بيقولوا شكلها عامل إزاي وعاملة عمليات تجميل ولا لأ، وحطوا صورتي أنا وأبو الهول وقالوا ما الفرق، رغم إن حاجة تشرفني إنهم يشبهوني به، ومايكل جاكسون كانت الناس بتعشقه علشان موهبته وصوته ومحدش كان بيهمُّه شكله.