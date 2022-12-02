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بسبب العمليات التي خضعت لها في أنفها

حورية فرغلي: لم يعد لدي عظمٌ في قفصي الصدري

2022-12-02 الساعة 8:40
حورية فرغلي: لم يعد لدي عظمٌ في قفصي الصدري
المواطن - متابعة

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تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن اختفاء جزء كبير من عظام قفصها الصدري، بسبب العمليات التي خضعت لها في أنفها.

فاضل لي عملية واحدة

وأضافت الفنانة المصرية: خلاص ما بقاش عندي عضم في القفص الصدري علشان أحطه في مناخيري، والحمد لله إني بقيت أشم وأتذوق، ولسه فاضل لي عملية واحدة في شيكاغو، لكن أنا راضية حاليًا بشكلي، ووصلت لحالة من الصفاء، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يغير المحطة.

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وأردفت حورية فرغلي: محدش بيكلمني زي الأول، لكن رانيا محمود ياسين معايا على طول، وصفية العمري ونبيلة عبيد ولطيفة ومادلين طبر كانوا بيكلموني أول ما رجعت من أمريكا، لكنهم انشغلوا وما بقاش عليا إقبال في الشغل.

تنمر

وتابعت الفنانة المصرية: أنا مش بتعرض غير للظلم في حياتي، في العمليات والمرض، والناس اللي بطلت تكلمني وتشغلني، ومحدش هامُّه بمثّل كويس ولا لأ، لكنهم شبهوني بمايكل جاكسون وقالوا مناخيرها شبه أبو الهول”.

وأضافت: “زعلانة إن محدش بيقول إني ممثلة شاطرة، لكنهم بيقولوا شكلها عامل إزاي وعاملة عمليات تجميل ولا لأ، وحطوا صورتي أنا وأبو الهول وقالوا ما الفرق، رغم إن حاجة تشرفني إنهم يشبهوني به، ومايكل جاكسون كانت الناس بتعشقه علشان موهبته وصوته ومحدش كان بيهمُّه شكله.

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