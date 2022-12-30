حي البستان يسجل أعلى كمية أمطار في جدة

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
كشف المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن كميات الأمطار التي شهدتها مدينة جدة صباح اليوم الجمعة.
وأوضح على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن آخر تحديث لكميات الأمطار على محافظة جدة يشير إلى أن حي البساتين سجّل حتى الساعة 10 من صباح اليوم الجمعة أعلى كمية أمطار بلغت 54.2 ملم.
وأضاف القحطاني أن مطار الملك عبدالعزيز يليه بنسبة بلغت 48 ملم، ثم حي الأمير فواز 34 ملم.
من جانبه، أكد أن المركز سيصدر تقريرًا تفصيليًا لكميات الأمطار على المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى متابعته على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، قائلًا: “مستمرون في دعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية”.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).
كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.