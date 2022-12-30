حي البستان يسجل أعلى كمية أمطار في جدة

كشف المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن كميات الأمطار التي شهدتها مدينة جدة صباح اليوم الجمعة.

كمية الأمطار

وأوضح على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن آخر تحديث لكميات الأمطار على محافظة جدة يشير إلى أن حي البساتين سجّل حتى الساعة 10 من صباح اليوم الجمعة أعلى كمية أمطار بلغت 54.2 ملم.

وأضاف القحطاني أن مطار الملك عبدالعزيز يليه بنسبة بلغت 48 ملم، ثم حي الأمير فواز 34 ملم.

من جانبه، أكد أن المركز سيصدر تقريرًا تفصيليًا لكميات الأمطار على المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى متابعته على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، قائلًا: “مستمرون في دعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية”.

توقعات الأرصاد اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

أمطار رعدية

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.