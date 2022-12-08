خالد الحسين: دعم القيادة يعزز وجود مجتمع رياضي حيوي

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أكد المستشار الإعلامي ونائب رئيس اللجنة البارالمبية سابقًا، خالد فهد الحسين، أنه في ظل “رؤية المملكة 2030” والتي تعد خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في الوطن العزيز فإن مستقبل الرياضة مشرق بإذن الله.
وكتب خالد فهد الحسين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الأربعاء: بوجود مجتمع رياضي حيوي ومن أجل رياضة مستدامة في ظل الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في تصريحات سابقة: إن ما نعيشه من قفزات هائلة في المجال الرياضي، لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه، ثم الدعم السخي الذي لامس احتياجات رياضة الوطن، وبعون الله سنمضي قدمًا لتحقيق التطلعات، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى.