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في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي

خسارة برايتون ضد آرسنال برباعية

2022-12-31 الساعة 11:08
خسارة برايتون ضد آرسنال برباعية
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة برايتون ضد آرسنال مساء اليوم بفوز الأخير برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برايتون ضد آرسنال

وبدأ آرسنال المباراة ضاغطًا بقوة ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

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وواصل آرسنال، ضغطه ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة الـ40 عبر اللاعب مارتن أوديجارد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق آرسنال بهدفين دون رد.

برايتون ضد آرسنال

وفي الشوط الثاني، عزز آرسنال من تقدمه بإحراز الهدف الثالث عبر اللاعب إدوارد نيكيتاه بالدقيقة الـ48.

وقلص نادي برايتون، الفارق محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب الياباني كاورو ميتوما في الدقيقة الـ65.

وخلال مباراة برايتون ضد آرسنال، أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لـ آرسنال بالدقيقة الـ72 بعد تمريرة أكثر من رائعة من اللاعب أوديجارد.

وقلص اللاعب إيفان فيرجسون الفارق لـ برايتون مسجلًا الهدف الثاني بالدقيقة الـ77.

آرسنال في الصدارة

وانتهت المباراة بفوز آرسنال برباعية مقابل هدفين، ليُصبح رصيده 43 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون بهدف دون رد، وفوز فولهام على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد بدون أهداف مع فريق ليدز يونايتد، وفاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون رد، وتعادل مانشستر سيتي أمام إيفرتون بهدف لكل فريق.

برايتون ضد آرسنال

 

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