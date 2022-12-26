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أملًا في انتزاع صدارة الدوري

خسارة نادي الشباب تشعل ديربي الرياض

2022-12-26 الساعة 6:17
خسارة نادي الشباب تشعل ديربي الرياض
المواطن - مروة نبيل

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أشعلت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الفتح، المنافسة على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي قبل ديربي الرياض اليوم.

خسارة نادي الشباب

وحل نادي الشباب ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وتعرض الليوث لخسارة مفاجئة بنتيجة 4/1.

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وتُعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هي الأولى له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثاني، ويملك مباراة مؤجلة ضد الاتحاد، سيتم إقامتها يوم 9 يناير المقبل.

نادي الفتح ضد الشباب
لاعبو الفتح – المصدر spl

النصر والهلال يسعيان للفوز

وتُحفز خسارة نادي الشباب، النصر والهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث إنه سيمنح العالمي صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما سيتقدم الزعيم إلى المركز الثاني، حيث سيصل رصيده إلى 23 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة النصر والهلال، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك في ختام مواجهات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

النصر يتفوق في ديسمبر

وفي السياق ذاته، يُعد ديربي اليوم هو السابع بين الفريقين في شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات دوري المحترفين، ويملك النصر سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين، فيما فاز الهلال مرة واحدة.

النصر والهلال
لاعبو النصر والهلال

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