خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة شائعة حول الخدمة

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر للمواطنين من الفئات العمرية من عمر (21) فأكثر.
من جانب آخر، أوضحت مديرية الجوازات إجابات بعض الأسئلة الشائعة بشأن خدمة تجديد الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر.
وتابعت في إنفوجراف توضيحي عبر موقع تويتر، هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات والحصول على الجواز الإلكتروني من خلال منصة أبشر؟
لتجيب المديرية: بإمكان المواطن الاستفادة من خدمة إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني لمدة 10 سنوات من خلال منصة أبشر للفئات العمرية 21 عامًا فأكثر.
وتتابع: عمري أكثر من 21 عامًا.. هل يمكنني تجديد جوازي لمدة 5 سنوات؟
لتجيب: نعم تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن تسديد 300 ريال للحصول على مدة 5 سنوات، و600 ريال للحصول على 10 سنوات.
وتستطرد: كيف بإمكاني التأكد من عنواني من منصة أبشر لاستلام جوازي؟
لتوضح: يتم إيصال الجواز على العنوان المسجل لك في منصة أبشر وبإمكانك إضافة أو تحديث العنوان عبر الخطوات التالية: معلومات المستخدم، تعديل، تعديل العنوان.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت، في وقت سابق اليوم، استكمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للمواطنين من عمر 21 عامًا فأكثر، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).
وأوضحت الجوازات، أنه يمكن للمواطن تجديد جوازه الإلكتروني عبر حسابه على منصة (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك من دون حجز موعد مسبق.
ودعت الجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.