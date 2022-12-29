خطوات تحديث الأجور لأصحاب المنشآت

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستفادة من خدمة تحديث الأجور، لأصحاب المنشآت.
صاحب منشأة وتحتاج تحدث رواتب الموظفين ؟قد يهمّك أيضاً
من خلال خدمة "تحديث الأجور" تقدر تعدل على أجور الموظفين في منشأتك.#تأميناتي_أعمال#التأمينات_الاجتماعية#GOSI
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) December 29, 2022
جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع تويتر، اليوم الخميس.
وجاءت الخطوات كالتالي:
في وقت سابق، أعادت المؤسسة التذكير بأن صرف الدفعة الواحدة للمشترك يتم عند بلوغ سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.
جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة على موقع تويتر، على استفسار أحد المواطنين بشأن إمكانية حصوله على مستحقاته في التأمينات مع بلوغ عدد اشتراكاته 21 شهرًا.
أما حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين، أوضحت العناية بالعملاء أنها تشتمل على 4 حالات هي: