خطوات تحديث الأجور لأصحاب المنشآت

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستفادة من خدمة تحديث الأجور، لأصحاب المنشآت.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع تويتر، اليوم الخميس.

وجاءت الخطوات كالتالي:

الدخول على الخدمات ثم خدمات الأعمال ثم تحديث الأجور.

اضغط على ابدأ الخدمة الموجود على يسار الشاشة.

سجل دخول بصلاحية مدير حساب الفروع على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال.

اختر المنشأة التي ترغب في تحديث أجور عامليها.

الضغط على أيقونة خدمات المشتركين يمين الشاشة، واختيار إدارة الأجور.

يمكن تحديث الأجر باستخدام “قائمة المشتركين” أو عن طريق تحميل ملف إكسيل.

عن طريق قائمة المشتركين، يتم تعديل الأجور للمشتركين المراد تحديث أجورهم وتقديم الطلب.

عن طريق تحميل ملف الإكسيل.

الضغط على أيقونة ملف المشتركين لتحميل ملف المشتركين.

ثم فتح الملف وتحديث أجور المشتركين وحفظ ملف بنفس الصيغة.

إعادة رفع الملف والضغط على ابدأ المعالجة.

صرف الدفعة الواحدة

في وقت سابق، أعادت المؤسسة التذكير بأن صرف الدفعة الواحدة للمشترك يتم عند بلوغ سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة على موقع تويتر، على استفسار أحد المواطنين بشأن إمكانية حصوله على مستحقاته في التأمينات مع بلوغ عدد اشتراكاته 21 شهرًا.

حالات الاستحقاق قبل الـ 60

أما حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين، أوضحت العناية بالعملاء أنها تشتمل على 4 حالات هي: