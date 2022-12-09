خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد

حث خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، على المحافظة على ثروات ومكتسبات البلاد، قائلَا: “حين يكون المسلم الصالح في موقع المسؤولية فهو الحارس الأمين لمقدرات البلاد والعباد”.

مكتسبات الأمة

وأضاف الشيخ صالح بن حميد في خطبة الجمعة اليوم، أن هذا المسلم عليه الحفاظ على الحق ونشر العدل والإخلاص في العمل والمحافظة على مكتسبات الأمة ومقدرات البلاد. وأكد أن الإسلام جعل من الرقابة مسؤولية يتحملها الفرد كما تتحملها الجماعة.

صلاح الموظف

ولفت إلى أن صلاح الموظف والعامل والمواطن يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد لمنع الممارسات الخاطئة، والإبلاغ عنها لمن يستطيع منعها.

فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: صلاح الموظف يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد لمنع الممارسات الخاطئة#الإخبارية pic.twitter.com/sRcwUfptgM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022

وأكد خطيب المسجد الحرام أن العامل الصالح والموظف الصالح لديه الصدق في دينه والأمانة في عمله والولاء لمجتمعه والحرص على المصلحة العامة ما يدفعه للإحسان وكثرة الإنتاج والجد وعدم الرضا بالفساد والانحراف.