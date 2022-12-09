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داعيًا إلى المحافظة على مكتسبات البلاد

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد

2022-12-09 الساعة 12:48
خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد
المواطن - فريق التحرير

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حث خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، على المحافظة على ثروات ومكتسبات البلاد، قائلَا: “حين يكون المسلم الصالح في موقع المسؤولية فهو الحارس الأمين لمقدرات البلاد والعباد”.

مكتسبات الأمة

وأضاف الشيخ صالح بن حميد في خطبة الجمعة اليوم، أن هذا المسلم عليه الحفاظ على الحق ونشر العدل والإخلاص في العمل والمحافظة على مكتسبات الأمة ومقدرات البلاد. وأكد أن الإسلام جعل من الرقابة مسؤولية يتحملها الفرد كما تتحملها الجماعة.

صلاح الموظف

ولفت إلى أن صلاح الموظف والعامل والمواطن يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد لمنع الممارسات الخاطئة، والإبلاغ عنها لمن يستطيع منعها.

وأكد خطيب المسجد الحرام أن العامل الصالح والموظف الصالح لديه الصدق في دينه والأمانة في عمله والولاء لمجتمعه والحرص على المصلحة العامة ما يدفعه للإحسان وكثرة الإنتاج والجد وعدم الرضا بالفساد والانحراف.

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