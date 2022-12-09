خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد

ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح
حث خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، على المحافظة على ثروات ومكتسبات البلاد، قائلَا: “حين يكون المسلم الصالح في موقع المسؤولية فهو الحارس الأمين لمقدرات البلاد والعباد”.
فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: حافظوا على ثروات ومكتسبات بلادكم#الإخبارية pic.twitter.com/L1WWoU3NRkقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
وأضاف الشيخ صالح بن حميد في خطبة الجمعة اليوم، أن هذا المسلم عليه الحفاظ على الحق ونشر العدل والإخلاص في العمل والمحافظة على مكتسبات الأمة ومقدرات البلاد. وأكد أن الإسلام جعل من الرقابة مسؤولية يتحملها الفرد كما تتحملها الجماعة.
ولفت إلى أن صلاح الموظف والعامل والمواطن يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد لمنع الممارسات الخاطئة، والإبلاغ عنها لمن يستطيع منعها.
فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: صلاح الموظف يرتبط بالوازع الديني والاجتهاد لمنع الممارسات الخاطئة#الإخبارية pic.twitter.com/sRcwUfptgM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
وأكد خطيب المسجد الحرام أن العامل الصالح والموظف الصالح لديه الصدق في دينه والأمانة في عمله والولاء لمجتمعه والحرص على المصلحة العامة ما يدفعه للإحسان وكثرة الإنتاج والجد وعدم الرضا بالفساد والانحراف.