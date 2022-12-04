دارة الملك عبدالعزيز: احذروا شراء وثائق مزورة من خارج المملكة

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نبهت دارة الملك عبدالعزيز إلى أنه يجري حاليًا خارج السعودية، تداول وتسويق وثائق تاريخية لإحدى الدول العربية ذات علاقة بالمملكة، وعرضها للبيع.
وأكدت الدارة على لسان المتحدث باسمها سلطان بن حمد العويرضي، أن تلك الوثائق مزورة ومصنوعة، محذرة المؤسسات والأفراد من التورط بشرائها، فضلاً عن عدم قانونية تداولها وفقاً للأنظمة واللوائح المحلية، والعربية، والدولية ومحاسبة من يقوم بذلك.
كما أشارت إلى استعدادها لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالمسألة عبر التواصل عبر بريدها الإلكتروني ([email protected]).