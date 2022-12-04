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عدم قانونية تداولها وفقًا للأنظمة

دارة الملك عبدالعزيز: احذروا شراء وثائق مزورة من خارج المملكة

2022-12-04 الساعة 3:15
دارة الملك عبدالعزيز: احذروا شراء وثائق مزورة من خارج المملكة
المواطن - واس

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نبهت دارة الملك عبدالعزيز إلى أنه يجري حاليًا خارج السعودية، تداول وتسويق وثائق تاريخية لإحدى الدول العربية ذات علاقة بالمملكة، وعرضها للبيع.

وثائق مزورة

وأكدت الدارة على لسان المتحدث باسمها سلطان بن حمد العويرضي، أن تلك الوثائق مزورة ومصنوعة، محذرة المؤسسات والأفراد من التورط بشرائها، فضلاً عن عدم قانونية تداولها وفقاً للأنظمة واللوائح المحلية، والعربية، والدولية ومحاسبة من يقوم بذلك.

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كما أشارت إلى استعدادها لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالمسألة عبر التواصل عبر بريدها الإلكتروني ([email protected]).

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