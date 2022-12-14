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مدرب المغرب يهدف للصعود لنهائي المونديال

دروس أرتيتا تعزز حظوظ الركراكي أمام فرنسا

2022-12-14 الساعة 8:09
دروس أرتيتا تعزز حظوظ الركراكي أمام فرنسا
المواطن - محمد سمعه

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ذكر تقرير صحفي بريطاني أن المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي كان تحصل على دروس تدريبية من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال قبل سنة من الآن، ساهمت في تطوره كمدرب.

درس مدرب آرسنال

وكشف التقرير الذي يحمل عنوان ” التلميذ أصبح أستاذًا”، قالت صحيفة Daily Mail البريطانية إنه خلال 12 شهرًا وبفضل ندوة من المدرب الإسباني أرتيتا ساهمت في تطور مدرب المغرب تكتيكيًا، بعد استفادة من دروس أرتيتا التي ألقاها عبر تطبيق Zoom حيث استعان أرتيتا بفوز آرسنال على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ليمنح دروسًا أفادت الركراكي وجعلته يُطور من تكتيكاته.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب المغرب دون كل تلك الملاحظات من أرتيتا لتمنحه الثقة لوضع خطة الفوز على المنتخب الفرنسي بطل العالم في 2018.

وليد الركراكي مدرب المغرب

الركراكي مؤمن بفلسفته

وكان المدرب المغربي دافع في وقت سابق عن تكتيكاته وخططه التدريبية قائلًا قبل مواجهة فرنسا: “”سنلعب كما نعرف، الاستحواذ على الكرة أمر مضلل بشكل غير عادي، يمكنك امتلاك 70 في المئة من الاستحواذ والتسديد مرتين فقط”.

وتابعت ” Daily Mail” معلقة على تصريحات الركراكي: ” لم تحقق دولة إفريقية مثل المغرب ما حققته في مونديال قطر، 90 دقيقة ويصل الركراكي لنهائي المونديال، ملاحظات أرتيتا التكتيكية طورته بعد 12 شهرًا وجعلته على أعتاب كتابة التاريخ”.

وليد الركراكي مدرب المغرب

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