دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن عدد من الأرقام بشأن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء المطورة بمحافظة جدة.

خدمات مجانية

وقالت إمارة منطقة مكة، في إنفوجراف صادر عنها، إنها قدمت عددًا من الخدمات الحكومية المجانية لسكان الأحياء المطورة بجدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية الخاصة بأعمال الإزالة تواصل منذ عملية الإزالة في أكتوبر الماضي تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة.

إيجارات مدفوعة

وبلغت قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان 516500000 ريال، كما قدمت 99300 خدمة شملت سلالًا غذائية، ودواء، ووجبات، ونقل عفش، وحليبًا للأطفال.

كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة، وتسكين 23107 أسر، فضلًا عن تسليم 475 وحدة إسكان تنموي.