دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة

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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن عدد من الأرقام بشأن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء المطورة بمحافظة جدة.
وقالت إمارة منطقة مكة، في إنفوجراف صادر عنها، إنها قدمت عددًا من الخدمات الحكومية المجانية لسكان الأحياء المطورة بجدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
وكانت لجنة الأحياء العشوائية الخاصة بأعمال الإزالة تواصل منذ عملية الإزالة في أكتوبر الماضي تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة.
وبلغت قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان 516500000 ريال، كما قدمت 99300 خدمة شملت سلالًا غذائية، ودواء، ووجبات، ونقل عفش، وحليبًا للأطفال.
كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة، وتسكين 23107 أسر، فضلًا عن تسليم 475 وحدة إسكان تنموي.