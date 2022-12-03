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ضمن منافسات دور الـ16

دومفريس الأفضل في مباراة هولندا وأمريكا

2022-12-03 الساعة 10:44
دومفريس الأفضل في مباراة هولندا وأمريكا
المواطن - الرياض

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توج نجم منتخب هولندا الأول لكرة القدم، دينزل دومفريس بجائزة أفضل لاعب في مباراة الطواحين ضد أمريكا، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

دومفريس أفضل لاعب

ولعب دومفريس دورًا بارزًا في تأهل منتخب هولندا الأول لكرة القدم إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022، ليُكلل مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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دومفريس
اللاعب الهولندي – المصدر @fifaworldcup_ar

وشهدت مباراة هولندا وأمريكا تألقًا لافتًا من دومفريس، حيث إنه نجح في صناعة هدفي ممفيس ديباي ودالي بليند، قبل أن يحرز بنفسه الهدف الثالث عند الدقيقة 80.

دومفريس
اللاعب الهولندي – المصدر @fifaworldcup_ar

تأهل هولندا في المونديال

ونجح منتخب هولندا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر منتخب هولندا الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا التي ستُقام بعد قليل، في الدور ثمن النهائي، لمواجهته في دور الـ8 من كأس العالم 2022.

المنتخب الهولندي
لاعبو هولندا – المصدر @OnsOranje

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