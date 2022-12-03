دومفريس الأفضل في مباراة هولندا وأمريكا

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توج نجم منتخب هولندا الأول لكرة القدم، دينزل دومفريس بجائزة أفضل لاعب في مباراة الطواحين ضد أمريكا، ضمن منافسات كأس العالم 2022.
ولعب دومفريس دورًا بارزًا في تأهل منتخب هولندا الأول لكرة القدم إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022، ليُكلل مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وشهدت مباراة هولندا وأمريكا تألقًا لافتًا من دومفريس، حيث إنه نجح في صناعة هدفي ممفيس ديباي ودالي بليند، قبل أن يحرز بنفسه الهدف الثالث عند الدقيقة 80.
ونجح منتخب هولندا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وينتظر منتخب هولندا الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا التي ستُقام بعد قليل، في الدور ثمن النهائي، لمواجهته في دور الـ8 من كأس العالم 2022.