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في الشوط الأول بنهائي كأس العالم

دي ماريا يبكي بعد هدفه في فرنسا

2022-12-18 الساعة 7:50
دي ماريا يبكي بعد هدفه في فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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دخل الأرجنتيني أنخل دي ماريا في نوبة بكاء، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الفرنسي بالشوط الأول من نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكان نجم يوفنتوس الإيطالي، أحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماكليستر في الدقيقة الـ36.

دي ماريا يبكي

ودخل نجم التانجو في نوبة بكاء، لشعوره باقتراب بلاده من التتويج باللقب العالمي الغائب عن بلاد الفضة منذ نسخة 1986 بالمكسيك.

يذكر أن مونديال 2022 سيكون الأخير لـ دي ماريا، كما هو الحال مع النجم ليونيل ميسي.

ويسعى منتخب التانجو للفوز بثالث ألقابه المونديالية، حيث حصد اللقب مرتين عامي 1978 و 1986.

وكان منتخب الأرجنتين خسر من المنتخب السعودي في دور المجموعات ثم فاز على منتخبي المكسيك وبولندا، ثم هزم منتخب أستراليا في دور الـ16 وتفوق على المنتخب الهولندي في دور الثمانية، ثم أمطر شباك منتخب كرواتيا بثلاثية في دور نصف النهائي.

دي ماريا - الأرجنتين وفرنسا

ليونيل سكالوني

وإذا فازت الأرجنتين بلقب مونديال قطر، فسوف يكون المدرب ليونيل سكالوني أول مدرب في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية يُحقق لقب كوبا أمريكا ولقب كأس العالم معًا في وقت واحد، حيث لم يفلح أي مدرب أرجنتيني من قبل في الجمع بين اللقبين لصالح منتخب التانجو.

وسبق لمنتخب التانجو التأهل إلى نهائي المونديال في خمس مناسبات، قبل المشاركة في مونديال قطر حيث خسر النهائي في 3 مرات وفاز باللقب مرتين على حساب منتخبي هولندا وألمانيا.

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