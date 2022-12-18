دي ماريا يبكي بعد هدفه في فرنسا

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دخل الأرجنتيني أنخل دي ماريا في نوبة بكاء، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الفرنسي بالشوط الأول من نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
بكاء دي ماريا بعد تسجيله ثاني أهداف الأرجنتين في شباك #فرنسا بنهائي مونديال #قطر2022#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/Ta9Mco2CbR
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وكان نجم يوفنتوس الإيطالي، أحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماكليستر في الدقيقة الـ36.
ودخل نجم التانجو في نوبة بكاء، لشعوره باقتراب بلاده من التتويج باللقب العالمي الغائب عن بلاد الفضة منذ نسخة 1986 بالمكسيك.
يذكر أن مونديال 2022 سيكون الأخير لـ دي ماريا، كما هو الحال مع النجم ليونيل ميسي.
ويسعى منتخب التانجو للفوز بثالث ألقابه المونديالية، حيث حصد اللقب مرتين عامي 1978 و 1986.
وكان منتخب الأرجنتين خسر من المنتخب السعودي في دور المجموعات ثم فاز على منتخبي المكسيك وبولندا، ثم هزم منتخب أستراليا في دور الـ16 وتفوق على المنتخب الهولندي في دور الثمانية، ثم أمطر شباك منتخب كرواتيا بثلاثية في دور نصف النهائي.
وإذا فازت الأرجنتين بلقب مونديال قطر، فسوف يكون المدرب ليونيل سكالوني أول مدرب في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية يُحقق لقب كوبا أمريكا ولقب كأس العالم معًا في وقت واحد، حيث لم يفلح أي مدرب أرجنتيني من قبل في الجمع بين اللقبين لصالح منتخب التانجو.
وسبق لمنتخب التانجو التأهل إلى نهائي المونديال في خمس مناسبات، قبل المشاركة في مونديال قطر حيث خسر النهائي في 3 مرات وفاز باللقب مرتين على حساب منتخبي هولندا وألمانيا.