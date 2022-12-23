رئيسة وزراء إيطاليا: من الخطأ الاعتماد على أمريكا أمنيًا 

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا مثل نقطة تحول للعديد من السياسات، وقد أثبت الخطأ الاستراتيجي في الاعتماد كلية على موسكو في مجال الطاقة.

الاعتماد المفرط على أمريكا خطأ جسيم

وتابعت: ينبغي أن نتعلم من هذا ونعي أن الاعتماد المفرط على أمريكا فيما يتعلق بالأمن هو خطأ آخر جسيم، مضيفة أنه ليس من الحكمة أيضًا الخروج من الاعتماد على روسيا إلى الاعتماد على الصين.

وأضافت: لقد أصبحنا على دراية بالعديد من التبعيات، والخطأ الاستراتيجي فيما يتعلق بالسيادة بالتخلي عن بعض السلاسل القيمة.

وأكدت في خطابها خلال مؤتمر سفراء إيطاليا لدى العالم على أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة هم أحجار الزاوية في السياسة الخارجية الإيطالية، لكن روما تنوي أن تلعب دورًا رائدًا في هذا الوقت.

وأردفت: نحن نواجه تحديات هائلة، ومن الضروري الاستفادة على أفضل وجه من مواردنا وأدوات السياسة الخارجية والدبلوماسية والأمن، ويجب علينا تجنب المخاطرة المتمثلة في تكرار الأخطاء التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية.

السلام في أوروبا

وبشأن الحرب في أوكرانيا، قالت ميلوني: السلام لم يعد في أوروبا اليوم أمرًا مفروغًا منه، ولم تعد حريتنا أمرًا مفروغًا منه، وعلينا العمل بشكل أسرع لضمان الأمن والسلام في بلادنا.

وأعلن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، في وقت سابق أن بلاده لا تزال بحاجة إلى الغاز الروسي، وفي الوقت نفسه، أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو، أن فرض حظر على النفط الروسي سيأتي بنتائج سلبية على قطاع الطاقة في البلاد.