رئيس جمعية الترجمة: عدد المحترفين في النشر قليل بالسعودية

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قال عبدالرحمن السيد، الرئيس التنفيذي لجمعية الترجمة،إن المملكة بها كثير من المترجمين المؤهلين؛ لكن عدد المحترفين في قطاع النشر قليل.
وأوضح السيد، في تصريحات لقناة روتانا خليجية، أن هناك كثيرًا من المترجمين المؤهلين باللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن العاملين في مجال الترجمة محترفون في مجالات أخرى، لكن يمارسون الترجمة كهواية.
ولفت إلى أنه ليس هناك من يحترف الترجمة في مجال النشر فقط، وإنما يعملون بها كنوع من الهواية، وهذا ليس في المملكة فقط.