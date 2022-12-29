راشد الغنوشي في قفص الاتهام

يواجه رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، تحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بتهمة التحريض على الأمنيين والإساءة لهم وإلى أجهزة الدولة، بعد وصفهم بالطاغوت، على حد قوله.

تفاصيل القضية

قبل أشهر وتحديدًا في شهر فبراير الماضي، وقال الغنوشي خلال حضوره جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة والمدير السابق لمكتب قناة الجزيرة فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوبي البلاد كان شجاعًا لا يخشى حاكمًا ولا طاغوتًا، وأضاف: العبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت.

إلا أن كلماته أثارت غضبًا داخل قوات الأمن، دفعت نقابة أمنية إلى التقدم بشكوى ضد راشد الغنوشي، بسبب عبارة طواغيت التي اعتبرتها إشارة إلى المؤسسة الأمنية.

الأمن الداخلي

وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي، إن البلاغ ضد الغنوشي أحيل إلى القضاء في 25 فبراير الماضي، وأشار إلى أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كطواغيت هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم، ونوه إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى 5 سنوات.