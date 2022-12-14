رد فعل الرئيس الفرنسي بعد تقدم بلاده أمام المغرب

أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد فعله بعد هدف التقدم لمنتخب بلاده في أول 5 دقائق من الشوط الأول في شباك المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وصفق ماكرون بإعجاب شديد وابتسم بعد هدف ثيو هيرنانديز في شباك منتخب أسود الأطلس ثم دخل في حديث جانبي مع الشسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يحضر الثنائي المباراة في ملعب البيت بقطر.