رد فعل الرئيس الفرنسي بعد تقدم بلاده أمام المغرب

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أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد فعله بعد هدف التقدم لمنتخب بلاده في أول 5 دقائق من الشوط الأول في شباك المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
رد فعل الرئيس الفرنسي ماكرون على هدف التقدم لمنتخب بلاده أمام #المغرب#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #المغرب_فرنسا @equipedefrance @FFF @FRMFOFFICIEL @EnMaroc #أسود_الأطلس #LesBleus pic.twitter.com/QnjGBFiG8sقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
وصفق ماكرون بإعجاب شديد وابتسم بعد هدف ثيو هيرنانديز في شباك منتخب أسود الأطلس ثم دخل في حديث جانبي مع الشسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يحضر الثنائي المباراة في ملعب البيت بقطر.